Moderna, pressione da azionisti per costo vaccino

(Teleborsa) - Moderna, azienda statunitense che opera nel campo delle biotecnologie, tratta in perdita a Wall Street dopo che il Financial Times ha scritto che la società si sta opponendo a una proposta degli azionisti per aprire la sua tecnologia vaccinale ai paesi più poveri. La proposta invita Moderna a spiegare perché i suoi prezzi sono così alti alla luce del sostegno finanziario ricevuto dal governo, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico.



Peggiora la performance di Moderna, con un ribasso dello 0,70%, portandosi a 248,3. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 241,6 e successiva a quota 235. Resistenza a 253,8.