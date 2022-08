Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech per violazione brevetti vaccini

(Teleborsa) - Moderna, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), hacontro Pfizer e BioNTech presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto del Massachusetts e il tribunale regionale di Düsseldorf in Germania. La società statunitense ritiene che il vaccino COVID-19 di Pfizer e BioNTech (Comirnaty) violi i(fondamentale per lo sviluppo del vaccino mRNA COVID-19 di Moderna, Spikevax). Secondo Moderna, le altre due biotech hanno copiato questa tecnologia, senza il permesso di Moderna, per realizzare Comirnaty."Stiamo intentando queste cause per proteggere l'innovativa piattaforma tecnologica mRNA che abbiamo sperimentato, investito miliardi di dollari nella creazione e brevettato durante il decennio precedente la pandemia di COVID-19", ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. "Questa piattaforma fondamentale, che abbiamo, ci ha permesso di produrre un vaccino COVID-19 sicuro e altamente efficace in tempi record dopo lo scoppio della pandemia", ha aggiunto.A ottobre 2020 Moderna si è impegnata a non far valere i suoi brevetti relativi al COVID-19 mentre la pandemia continuava. A marzo 2022, quando la lotta contro il COVID-19 è entrata in una nuova fase, ha chiarito che mentre non avrebbe applicato i suoi brevetti in. A questo punto, Moderna si aspettava che Pfizer e BioNTech rispettassero i suoi diritti di proprietà intellettuale, stipulando "una"."Riteniamo che Pfizer e BioNTech abbianodi Moderna e abbiano continuato a utilizzarle senza autorizzazione" - ha affermato Shannon Thyme Klinger, Chief Legal Officer di Moderna - Al di fuori dei 92 paesi, Moderna si aspetta che Pfizer e BioNTech compensino Moderna per l'uso continuo da parte di Comirnaty delle tecnologie brevettate di Moderna".Moderna ha specificato die non sta chiedendo un'ingiunzione per impedirne la futura vendita. Inoltre, non chiede danni relativi alle vendite di Pfizer nei 92 paesi o per le vendite di Pfizer in cui il governo degli Stati Uniti sarebbe responsabile per eventuali danni.