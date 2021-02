(Teleborsa) - In una giornata in cui il Nasdaq perde l'1%, amplia il margine di guadagno Moderna, che si attesta a 152,6 e rialzo del 5,40%, risultando la migliore dell'indice. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 159,2 e successiva a quota 170,4. Supporto a 147,9.



La società biotech ha aperto in forte rialzo dopo aver presentato i risultati del 2020, che hanno registrato un consistente aumento del giro d'affari (pur avendo chiuso in perdita), ma soprattutto ha dichiarato di aspettarsi ricavi per 18,4 miliardi di dollari (poco più di 15 miliardi di euro) dalle vendite del suo vaccino quest'anno.









