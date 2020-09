Moderati guadagni in Borsa a Milano. Deboli altre borse in attesa BCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si confermano deboli, aspettando le, per la quale si attende un nulla di fatto. Attenzione anche alle parole dellaLeggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,184. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,00%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,61%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 19.833 punti.Tra lea grande capitalizzazione, svetta Nexi con un progresso del 5,77%, sull'evoluzione del mercato dei pagamenti.Vola Banco BPM, con una marcata risalita del 4,19%.Brilla Fiat Chrysler, con un forte incremento (+3,63%).Ottima performance per Mediobanca, che registra un progresso del 3,01%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con -1,90%.Si concentrano le vendite su Snam, che soffre un calo dell'1,21%.Vendite su Atlantia, che registra un ribasso dell'1,00%.Fiacca DiaSorin, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.di Milano, Mutuionline (+4,55%), doValue (+4,30%), El.En (+4,14%) e FILA (+3,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym, che ottiene -4,74%.Pessima performance per Autogrill, che registra un ribasso del 2,16%.Seduta negativa per Maire Tecnimont, che mostra una perdita dell'1,46%.Sotto pressione ASTM, che accusa un calo dell'1,34%.