Moderati guadagni alla Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sale dello 0,65%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per Shenzhen, che arriva allo 0,31%. Poco sopra la parità Hong Kong (+0,29%); consolida i livelli della vigilia Seul (+0,16%). In moderato rialzo Mumbai (+0,34%); in discesa Sydney (-0,73%).



La maggior parte degli indici asiatici, nonostante i guadagni di oggi, chiuderà la settimana in perdita. I dati macroeconomici cinesi di inizio settimana hanno suggerito che la crescita della seconda economia mondiale rallenterà nella seconda metà di quest'anno.



Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a +0,18%. Appiattita la performance dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto -0,11%. Sostanziale invarianza per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,06%.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,04%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,89%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Venerdì 24/09/2021

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,2%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).