Moderate perdite sui mercati asiatici

(Teleborsa) - A Tokyo, si è mosso sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, giornata negativa per l'indice di Shenzhen, che archivia la seduta in calo dell'1,29%. Gli investitori aspettano di vedere segnali (che arriveranno soprattutto dalla lettura dell'inflazione USA di giovedì) sul fatto che la ripresa dalla pandemia sta mettendo sotto pressione il rialzo dei prezzi al consumo.



Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,31%; sulla parità Seul (-0,1%).



Pressoché invariato Mumbai (-0,14%); come pure, senza direzione Sydney (+0,19%).



La giornata del 7 giugno si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,12%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,06%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,07%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,11%.

