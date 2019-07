Moderate perdite in Borsa di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con i bancari che portare giù le contrattazioni mentrevivono con, attesa per la prossima settimana. A confondere gli investitori rimangono ancora udibili anche gli echi delle dichiarazioni fatte ieri dallache ha annunciato nSul mercato USA, scambi al rialzo per lo S&P-500.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%.Torna a salire lo spread, attestandosi a +194 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,56%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,5%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,85%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,64%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,31% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 23.784 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,29%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori telecomunicazioni (+4,26%), tecnologia (+1,53%) e costruzioni (+0,94%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-2,35%), bancario (-0,90%) e petrolio (-0,71%).di Milano, troviamo Telecom Italia (+4,47%), STMicroelectronics (+1,73%), Buzzi Unicem (+1,29%) e Atlantia (+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su UBI Banca, che ottiene -3,05%.In caduta libera Fineco, che affonda del 2,50%.Pesante Prysmian, che segna una discesa di ben -2,43 punti percentuali.Seduta drammatica per Tenaris, che crolla del 2,41%.di Milano, Piaggio (+7,39%), Carel Industries (+4,56%), Maire Tecnimont (+3,96%) e Inwit (+3,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Falck Renewables, che continua la seduta con -2,15%.Scivola Fincantieri, con un netto svantaggio dell'1,87%.In rosso Salini Impregilo, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.Spicca la prestazione negativa di Banca MPS, che scende dell'1,70%.