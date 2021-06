ModArt, venerdì 18 sarà conferito il Premio Margutta

(Teleborsa) - Sarà conferito venerdì 18 giugno - alle ore 20.30 in via Margutta, durante la XXIV^ edizione dell'evento ModArt - il "Premio Margutta", ideato da Giovanni Morabito e giunto alla sua XX^ edizione. Presidente Onorario del Premio Margutta è il regista Gabriele Salvatores. ModArt e Premio Margutta 2021 è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele.

Il Premio Margutta - simbolo di creatività e fecondità intellettiva, rappresentato da una scultura realizzata dall'artista Angela Pellicanò - sarà consegnato per il 2021, per le seguenti categorie, a : intrattenimento/editoria RTL, informazione Stefano Coletta, musica Max Gazzè, cinema Gianmarco Tognazzi, arte Giosetta Fioroni, giornalismo Giovanna Botteri, moda Victoria Torlonia.

"Sono lieto di sostenere questo Premio, giunto ormai alla sua ventesima edizione, che è divenuto un appuntamento tradizionale della città di Roma per tutti coloro i quali riconoscono il valore dell'arte, dello spettacolo e della cultura in genere, valore che oggi più che mai è necessario riaffermare per incentivare la ripresa di questi settori così duramente colpiti dalla pandemia", ha commentato il Prof. Emanuele, Premio Margutta per l'Arte nell'anno 2020.

"L'evento Premio Margutta, ideato da Giovanni Morabito della "monogramma arte contemporanea", ha inoltre il merito di far rivivere - così come anche la mostra da poco inaugurata presso la sua galleria, e da me fortemente voluta, dal titolo "La scuola di Piazza del POPolo" - l'iconica Via Margutta, che è stata a Roma, assieme al Tridente, il palcoscenico privilegiato di quel nucleo di artisti e intellettuali tra cui si annovera anche la grande Giosetta Fioroni, che riceve il Premio per la sezione Arte nell'edizione di quest'anno", ha aggiunto.