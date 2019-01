Moda Uomo: Pitti Uomo 95 lascia il posto alla Fashion Week di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a Firenze, la; chiamato a segnare, tra le altre cose, i 30 anni dal rebranding impostato dal Gruppo, avviato con la denominazione "Immagine" proprio in occasione del Salone della moda maschile del gennaio 1989. Secondo idiffusi dagli organizzatori, la 4 giorni del menswear avrebbe fatto registrare un, con una tenuta complessiva da parte dei buyer esteri. In testa i tedeschi, mentre inglesi e francesi hanno disatteso la stima sulle presenze.Un, quello relativo all', che sebbene i dati della manifestazione, si consolida e prende quota. Secondo ialla vigilia del Pitti Uomo 95, infatti, ildel menswear di casa nostra, equivalente ad un, per un ammontare complessivo di circa 9,4 miliardi di euro., secondo l'analisi,, che, soprattutto grazie a Cina e Corea del Sud, lasciano registrare un. Male gli scambi sul mercato interno, ritenuti dal Centro Studi viziati da dinamiche "tra le peggiori registrate dal 2013".Anche dopo la fine del Pitti Uomo 95, la moda maschile made in Italy è destinata a rimanere sotto i riflettori:, che per i prossimi 4 giorni porterà i brand più famosi al mondo a sfilare nel capoluogo lombardo.Per la Fashion Week sono pronte ai blocchi di partenza le, 34mila delle quali giocheranno in casa. È quanto emerge da un focus dedicato all'industria del fashion pubblicato dalla, secondo cui solo nel Milanese lavorerebbero 13.195 imprese, meno di quante ce ne siano in provincia di Napoli (21mila) e Roma (15mila).Secondo l'analisi, durante i, le società italiane del settore avrebbero. Le province più attive nel commercio estero, invece, sono state quelle di Milano con 5,2 miliardi di ricavi, Firenze con 4,2 miliardi e Vicenza con 3,2 miliardi. Su base regionale, la Lombardia esporterebbe il 25% del totale italiano, con vendite all'estero che hanno sfiorato i 10 miliardi di euro nei primi 9 mesi dell'anno appena concluso (+3,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, contro il +2,3% italiano). I dieci miliardi di prodotti della moda che partono dalla Lombardia, sono stati comprati negli Stati Uniti (978 milioni di vendite), Francia (911) e Hong Kong (818). In termini di espansione dell'export su base annua, sono stati molto vivaci i mercati di Austria (+21,9%), Croazia (+21,4%), Canada (+17,3%), Emirati Arabi Uniti (+16,7%) e Giappone (+14,1%).