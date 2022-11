Moda, Mediobanca: "Ricavi a doppia cifra nel 2022: Europa in accelerazione"

(Teleborsa) - I grandi gruppi mondiali della moda hanno superato i livelli pre-pandemici già nel 2021 e proseguono la loro crescita anche quest'anno, con ricavi a doppia cifra e il mercato europeo in accelerazione. È quanto emerge dal nuovoche analizza i dati finanziari delleNel dettaglio, i dati dei primi sei mesi del 2022 hanno segnato per i maggiori player un. Ilha spinto di più (+24%) insieme con quello(+19%, trainato dagli Usa), mentre l'è stata penalizzata dalle restrizioni legate al Covid-19 (+3%). Nonostante l'attuale scenario macroeconomico,i primi dati, rilasciati in questi giorni, indicano una crescita media del fatturato del 18% (+15% a cambi costanti) nei primi nove mesi. Le multinazionali della moda sono supportate da fondamentali solidi e stanno incrementando i propri listini (+6% in media nel 2022) in risposta ai rialzi dei costi produttivi nonché alle pressioni valutarie. Già nel 2021 le multinazionali della moda avevano registrato un fatturato complessivo di 497 miliardi di euro (+26% sul 2020, superando dell'8,5% i livelli pre-pandemici), di cui il 57% generato dai player europei e il 33% dai nordamericani. Anche lal'ebit margin aggregato è al 15,8% dal 9,1% del 2020 e 13,1% del 2019. In rialzo, ma ancora al di sotto dei livelli del 2019, gli+20,6% sul 2020 e -5,9% sul 2019. Solo ihanno investito con intensità superiore (+22,7% sul 2019), mentre isi fermano al -6% e quelli nordamericani arretrano tre volte tanto (-22,6%). Al contrario, gli acquisti di azioni proprie si sono intensificati superando i livelli pre-pandemici (+31,6% sul 2019), con un'accelerazione per i gruppi europei quasi doppia rispetto a quelli nordamericani (51,7% vs 26,8%) cui, però, è attribuibile il 71% degli acquisti complessivi. La distribuzione di dividendi resta allineata ai livelli pre-crisi, con l'eccezione dei player europei che hanno remunerato gli azionisti in misura lievemente maggiore (+3,3%). Sul fronte patrimoniale, le multinazionali della moda si distinguono per una struttura finanziaria più solida rispetto alla media della grande manifattura (debiti finanziari sul capitale netto al 68,3% vs 88%), con i gruppi europei più capitalizzati di quelli Usa (59,7% vs 106,9%).Anche nel 2021 ilche annovera tra i suoi marchia, si conferma al, con 64,2 miliardi. Seguono(41,2 mld),(27,7 mld) che controlla(21,2 mld),a (19,8 mld),(19,4 mld) e(19,1 mld). Prima tra gli italiani(3,4 mld), al 33esimo posto in classifica, seguita da(46esima posizione),(52esima) e(54esima).Fra i 35 gruppi europei della moda,ma è la, con unaad aggiudicarsi il primato per giro d'affari davanti a(12%) e(11%), conL'incremento dei ricavi nel 2021, rispetto ai livelli pre-pandemici, vede primeggiare la britannica(+90,5%) davanti alla statunitense(+87,9%)., fondata nel 2007, è anche la società più giovane, seguita dalle connazionali(2006) e(2000) e dalla stessa(1999).si conferma al primo posto sul fronte della redditività, con un ebit margin al 40,1%, davanti a(35,3%) e(31,7% al netto della divisione selective retailing). Seguono(29,6%),(28,4%) e(28,3%), prima italiana in classifica.L'è guidato dai gruppi europei, più "sostenibili" di quelli a stelle e strisce. In generale, le multinazionali della moda si impegnano sempre più con incisività per un futuro più sostenibile e per la salvaguardia dell'ambiente. Mediamente diminuiscono le(da 1.654 tonnellate di CO2 per un milione di fatturato nel 2020 a 1.194 nel 2021; -28%) e i(da 2,9 tonnellate per un milione di fatturato nel 2020 a 2,4 nel 2021; -17%), mentrei (dal 51,3% nel 2020 al 59,3% nel 2021) e la(dal 67,1% nel 2020 al 70,4% nel 2021). In controtendenza, e unico aspetto critico, l'incremento dei(da 328 m3 di acqua consumata per un milione di fatturato nel 2020 a 346 nel 2021; +5%), essenzialmente per i gruppi statunitensi (+12%) mentre quelli europei li hanno diminuiti (-11%).in ridimensionamento dell'1,4% sul 2019 (+3,4% per i gruppi europei e -8,1% per quelli statunitensi). Di contro, sono aumentati i dipendenti nel paese di origine della casa madre (+52%) la cui quota sulla forza lavoro complessiva è salita al 38% nel 2021 (dal 31% nel 2019), a conferma delle recenti evidenze di integrazione verticale per rafforzare il controllo sulla filiera di prossimità, aspetto di particolare rilevanza nell'attuale contesto macroeconomico.: la maggiore concentrazione di occupati giovani è nelle statunitensi (55%), le europee si fermano al 37% e le italiane si collocano sotto la media continentale (32%). Il ricorso alè più intenso nei gruppi Usa (50%) rispetto a quelli europei (22%), con le società italiane che registrano il valore più basso (8%) insieme alle francesi (9%). I player europei utilizzano più(85%) rispetto agli statunitensi (79%).Dall'analisi dellaemerge che la presenza femminile cala all'aumentare del livello di responsabilità in azienda: la quota di donne sul totale della forza lavoro è mediamente pari al 64%, ma scende al 44% nei ruoli direttivi e al 33% a livello di CdA. I gruppi statunitensi hanno più consiglieri donna (38%) rispetto a quelli europei (33%). Ampiamente sopra la media europea si collocano i player francesi i cui cda sono composti per la metà da donne; i gruppi tedeschi si fermano al 29% e quelli italiani al 28%. Le meno rappresentate sono le donne giapponesi: solo una ogni dieci consiglieri. Le aziende cinesi fanno invece più ricorso alla forza lavoro femminile: il 76% del totale dipendenti è donna.Relativamente alla, i fornitori dei maggiori player mondiali della moda sono localizzati per il 62% in Asia, per il 29% in Europa e per il 7% nelle Americhe, con punte di oltre il 90% in Asia per il fast fashion e le calzature sportive. Il ricorso a fornitori asiatici è più marcato per i gruppi nordamericani rispetto a quelli europei (76% vs 44%) che concentrano nel Vecchio Continente oltre la metà dei propri fornitori (52%), seguendo una strategia di prossimità e maggiore qualità. Un segnale dell'eccellenza del Made in Italy è che mediamente oltre un quarto dei fornitori dei gruppi europei della moda ha sede in Italia, con picchi di oltre l'80% nella fascia alta del mercato.