Moda, Iulia Barton e FS Italiane insieme per lancio prima Collezione "Adaptive"

(Teleborsa) -si uniscono per il, che sarà presentata il 23 settembre 2022 nell'ambito dellaLa Collezione Adaptive, prima di questo genere al mondo, è caratterizzata da unadei capi, che permette a chiunque di essere sé stesso in ogni momento dell'anno. La linea infatti ha come fil rouge il tema dell'inclusività e della sostenibilità a tutto tondo., tessuti eco-sostenibili e animal free.. La collaborazione per il lancio è stata promossa con un video in cui l'e Laura Miola racconta l'universo di Ferrovie dello Stato Italiane, nel viaggio in Frecciarossa da Roma a Milano. Il sostegno di FS è coerente con l'impegno consolidato dell'azienda ad aumentare l'attenzione alle persone, all'innovazione, digitalizzazione e promozione della sostenibilità., CEO e Direttrice Creativa di Iulia Barton, ha affermato che "il lancio dei venti pezzi di questa collezione rappresenta un momento storico, in cui raccogliamo i frutti degli anni di impegno nella moda inclusiva del brand Iulia Barton. L'obiettivo è guardare al presente e al futuro con una prospettiva diversa, che promuova al tempo stesso i concetti di avanguardia sociale ed esclusività, adaptive e no gender"., Responsabile People Care del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha dichiarato che "è importante per il Gruppo FS sostenere questa iniziativa perché rappresenta un modello di fare impresa che coniuga sostenibilità sociale, ambientale e inclusività, linee che costituiscono il solco già tracciato dal Gruppo FS per le proprie strategie di Corporate Social Responsibility, e in generale per il nostro piano di Diversity,Equity&Inclusion".