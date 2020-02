Moda: al via da domani la fashion week, 91mila imprese italiane coinvolte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 91mila le imprese italiane attive nel settore della moda. Alla vigilia della partenza della fashion week milanese, che si svolgerà dal 18 al 24 febbraio, la Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi fa il punto sulle piccole e medie imprese impegnate in questo campo. Tra le 91mila imprese della moda presenti in tutto il Paese, 10 mila si trovano in Lombardia, di cui una su tre a Milano.Tra le specializzazioni, Prato ha una maggiore presenza di boutique col 47% dello shopping di moda del territorio, rispetto al 35% italiano, tra le lombarde è prima Lecco col 37%. Per abbigliamentobimbi prima Matera col 14% rispetto al 7% nazionale. Per biancheria intima il podio va a Rovigo con il 22% rispetto al 10% nazionale, e, tra le lombarde, Monza. Per le pellicce è prima Firenze col 2,3%. Per cappelli prima Aosta col 3,7% rispetto a 1,3%. Per calzature prima Firenze col 15% rispetto al 3% nazionale, tra le lombarde Milano e Lodi.Gli addetti nelle boutique sono 259 mila in Italia e 63 mila in Lombardia. Prima Milano con 45mila, poi Napoli con 19mila, Roma con 17mila, Torino, Bari e Padova con circa 7mila. A seguire Cuneo eFirenze con 5 mila. In regione Lombardia, dopo Milano, si trovano Brescia (3.550), Bergamo (3.300), Varese (2.256) e Pavia (2.021).