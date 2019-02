Moda fa rima con Lombardia: 34.000 imprese del settore e giro d'affari da oltre 35 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si scrivesi leggedove ilsettore moda registra undi oltre(dei 110 complessivi generati dal comparto in Italia, che valgono il 4% del Pil) distribuito su oltre. Lo dicono i dati che emergono dall'approfondimento settimanale di #LombardiaSpeciale, pubblicato sul sito della Regione.porta a casa un bel primato ed è la provincia di gran lunga più importante nelpesa infatti il 5% del totale nazionale per addetti ed- Inil settore contaimprese conaddetti e un business di circaOltreimprese sono del settore manifatturiero trasi occupano di design e oltredi commercio."Numeri che testimonianoin settori vitali come la moda e il design. Una leadership, quella lombarda, certificata dal valore artigiano delle nostre creazioni: la cura della, con l'attenzione al particolare e la continua ricerca nelle forme e nei materiali, insieme alla spinta verso, sono la ricetta vincente per la, commenta l'Assessore alla Moda, Turismo e Marketing territoriale, Lara Magoni.