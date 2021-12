Moda, Ermenegildo Zegna debutta oggi a Wall Street

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna, gruppo italiano attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, debutta oggi, 20 dicembre, sul New York Stock Exchange (NYSE) con il ticker "ZGN".

Il gruppo andrà sul mercato attraverso una business combination con la Spac creata da Investindustrial e guidata da Sergio Ermotti.

La capitalizzazione iniziale di mercato è attesa a 2,4 miliardi di dollari.

"E' una pietra miliare per Zegna e l'inizio di un nuovo capitolo" - ha affermato nei giorni scorsi il CEO di Ermenegildo Zegna, sottolineando che "alla fine di novembre 2021 la performance del gruppo è risultata sostanzialmente in linea con i livelli pre-Covid". "Siamo il primo brand italiano della moda che si quota a New York, una scelta che ci consentirà di accelerare la corsa e nella quale sono stato confortato dalla famiglia".