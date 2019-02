Moda, accordo fra Marcolin e Max Mara per occhiali a marchio Sportmax

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, leader nel settore eyewear, ha siglato unche prevede l'per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista femminili a. L'accordo quinquennaleLa collezione Sportmax Eyewear saràper il canale ottico a Febbraio 2019 in occasione di, il più grande evento mondiale dedicato al settore dell'occhialeria. La collezione saràin selezionati ottici e nelle boutique ad insegna Sportmax e Max Mara.I modelli di occhiali da sole e da vista Sportmax, realizzati da Marcolin Group, presentano, contraddistinte da unaa contrasto."La partnership con Max Mara Fashion Group rappresenta un'alleanza con una delle più importanti realtà fashion del Made in Italy simbolo di eccellenza e sperimentazione", ha commentato, ricordando che entrambe le aziende si caratterizzano per "un modello di business forward-looking volto alla ricerca di soluzioni all'avanguardia"."Riteniamo che questo accordo rivesta un valore strategico nel processo di sviluppo del brand Sportmax", ha sottolineato il, dicendosi confidente che "la partnership con Marcolin Group garantirà una crescita a livello mondiale della collezione occhiali coerentemente ai valori del brand Sportmax".