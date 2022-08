Mobilità: Volkswagen Bank finanzia infrastrutture ricarica

Lunedì 22 Agosto 2022, 17:45







(Teleborsa) - Volkswagen Bank ha iniziato a finanziare le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. L'offerta è rivolta alle aziende che desiderano elettrificare il proprio parco veicoli e devono installare le necessarie infrastrutture di ricarica presso le rispettive sedi aziendali. Prestiti da 50.000 a 250.000 euro fino a 20 anni possono essere approvati "in modo rapido e non burocratico", secondo il comunicato della società.



Prestiti più elevati verrebbero concessi dopo una revisione positiva del bilancio del richiedente. Nell'ambito dell'investimento può essere finanziata anche l'installazione di un impianto fotovoltaico o di un accumulatore tampone.



Inoltre, Volkswagen Bank fornisce consulenza sull'integrazione di eventuali sussidi e ne tiene conto sin dall'inizio nella pianificazione del finanziamento individuale. Solo il mese scorso, Volkswagen Financial Services ha lanciato un programma di mobilità elettrica a livello europeo, l'Electrification-as-a-service" (EaaS). L'obiettivo è supportare l'elettrificazione di grandi flotte di veicoli commerciali.