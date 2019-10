Mobilità sostenibile: Trenitalia (FS Italiane) e Decathlon insieme per viaggi integrati treno-bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Incentivare una mobilità sostenibile, ecologica, conveniente e sempre in sicurezza. Questo l'obiettivo dellaAl centro vi sono due mezzi ecologici per eccellenza, il treno e la bici, che possono ora essere facilmente integrati da tutti coloro che desiderano muoversi sulle due ruote per motivi di lavoro, studio, svago e turismo.Grazie alla nuova partnership – come hanno spiegato, Direttore Passeggeri Regionale di Trenitalia e, Country Commercial Director di Decathlon Italia –(abbonati Regionali, InterCity e possessori CartaFreccia) che acquistano una nuovapotranno usufruire die riceverannoI clienti possono scegliere tra i cinque modelli, di cui uno a pedalata assistita, della collezione di bici pieghevoli richiudibili in pochi secondiPer Trenitalia la mission della mobilità integrata trova costante linfa neifino a 18 nei Rock e fino a otto nei Pop. A questo si aggiunge il trasporto gratuito di quelle pieghevoli, per sviluppare ancora di più una mobilità condivisa, integrata e sostenibile.Su ogni convoglio, infatti, sarà presente uno spazio per sei biciclette.