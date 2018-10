Mobilità sostenibile, Parma prima città in Italia

(Teleborsa) -si conferma la città più "eco-mobile" d'Italia, sia per la consolidata presenza di un mobility manager di città e di servizi di sharing mobility, ma anche una buona dotazione di servizi die per uno dei parchi circolanti più ricchi di veicoli a basso impatto. E' anche una delle prime città italiane ad aver approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. E' quanto emerge dal dodicesimo Rapporto "Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città", elaborato da Euromobility con il Patrocinio del ministero dell'Ambiente.Sul podio delle città "eco-mobile" c'è anchea cui va il secondo posto., mentre, al settimo posto, è l'unica città del sud nella "top ten", dove spiccaal quarto posto, seguita da. Completano le prime dieci posizioniperde posizioni e si attesta soltanto al ventitreesimo posto. In fondo alla classifica della mobilità sostenibile, preceduta di poco daSecondo il rapporto, continua ad aumentare (+0,8%) ilnelle principali 50 città italiane (si attesta a 59,3%) anche se aumenta il, che raggiungono complessivamente il 9,46% del parco nazionale circolante, e quelli ibridi ed elettrici che aumentano del 45%. I veicoli a metano sono solo il 2,49%., dopo il miglioramento registrato nel 2016 grazie a condizioni meteorologiche favorevoli:, rimangono al palo i servizi convenzionali, cioè quelli in cui l'utente preleva e riconsegna i veicoli in parcheggi ben definiti. In salita, invece, (con qualche eccezione) quelli "a flusso libero", in cui il prelievo e la riconsegna possono avvenire in qualsiasi punto all'interno dell'area prevista dal servizio.







