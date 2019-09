Mobilità sostenibile, Lime festeggia i 100 milioni di corse in monopattino elettrico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Promuovere la- trasformando in meglio la vita delle città e dei centri urbani lasciando in dote alle generazioni future un- è unsempre piùormaise si pensa che solo ad aprile 2019 gli utenti eranoL'azienda, che consente di noleggiare i monopattini via app, ha annunciato che i suoi utenti finora hanno percorsopari aavrebberoDati che evidenziano ila unae a unaper il traguardo delle 100 milioni di corse ribadisce che l'obiettivo èo connettendo le comunità e rendendo igrazie a unache ci circonda,Altro obiettivoè quello di