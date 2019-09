Settimana Europea della mobilità, aumentano gli italiani che scelgono un'opzione sostenibile

Ultimo aggiornamento: 13:25

L'obiettivo è inquinare meno e risparmiare. Questo il tema al centro della settimana europea della mobilità sostenibile, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre, e ha come obiettivo quello di promuovere un modello ecologico per raggiungere il posto di lavoro. Muoversi a piedi o in bici ha infatti molti benefici sia per il pianeta, che per il corpo ma anche per il conto in banca.Ma gli italiani come raggiungono il posto di lavoro? Secondo i dati di Jojob- app del carpooling aziendale- nel giro di un anno i dipendenti di migliaia di azianede hanno percorso 196.500 i Km in bici e 39.112 Km a piedi. Inoltre il 60% dei dipendenti - delle oltre 2.000 aziende che aderiscono a Jojob - rivela di percorrere quando possibile la tratta casa-lavoro in bici o a piedi. Per quanto riguarda l’utilizzo della bici, in un anno sono stati percorsi 29.486 viaggi, con una media di 7 km a tragitto, permettendo di risparmiare più di 25 tonnellate di CO2, cifra che corrisponde alla CO2 che - se emessa - richiederebbe di essere neutralizzata da un bosco di 1.277 alberi. I virtuosi ciclisti hanno risparmiato in questo modo un totale di 39.300 €. I lavoratori che amano passeggiare invece, hanno accumulato 19.807 viaggi casa-lavoro e hanno evitato quindi l’emissione di 5 tonnellate di CO2 (neutralizzabili, se emesse, da una foresta di 254 alberi) e risparmiato 7.822 €.Per quanto riguarda i dati relativi al carpooling aziendale (che consiste nel dividere l'auto con altri lavoratori della propria azienda o di aziende limitrofe) nel 2019 sono stati risparmiati 2.485.520 Km e quasi 500.000 € e ha permesso che non siano state emesse in atmosfera 323 tonnellate di CO2.«Siamo orgogliosi di aver dato la possibilità a tante aziende italiane di incentivare i propri dipendenti a raggiungere l’ufficio in bici o a piedi, promuovendo modalità di trasporto sempre più ecologiche, orientate anche al miglioramento della salute e del benessere dei dipendenti. Un’opzione che è stata accolta con grande attenzione dai lavoratori: nel giro di un anno l’utilizzo di Jojob Bici e Piedi è cresciuto dell’800%”» ha commentato Gerard Albertengo, amministratore delegato e cofondatore di Jojob.