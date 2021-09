Mobilità sostenibile, Enel con Cooltra per servizi di scooter sharing a dipendenti

Giovedì 23 Settembre 2021, 12:30

(Teleborsa) - Mettere la mobilità sostenibile al centro del welfare aziendale. È l'iniziativa di Enel Italia, che dopo una fase di sperimentazione, ha riconfermato l'accordo con Cooltra, azienda specializzata in servizi di scooter sharing, per consentire ai propri dipendenti di noleggiare motorini elettrici a tariffa agevolata e spostarsi in piena sicurezza nelle città, contribuendo alla diminuzione delle emissioni inquinanti e a decongestionare il trasporto pubblico locale, riducendo i rischi di contagio da Covid-19.

La partnership, avviata in una prima fase pilota tra le tue aziende a settembre del 2020, ha già permesso a 232 lavoratori di Roma e Milano di muoversi nel traffico cittadino con scooter Cooltra ecologici di ultima generazione, per un totale di oltre 1200 noleggi effettuati, quasi 4mila kilometri percorsi e una quantità di emissioni di Co2 risparmiate equivalenti a oltre 317 kg.

Numeri che hanno spinto l'azienda a riconfermare l'intesa con Cooltra per il secondo anno consecutivo e riproporre l'iniziativa ai colleghi, aumentando sempre di più la platea dei beneficiari.

"Si tratta di una soluzione che offre vantaggi non solo al singolo ma all'intera collettività, contribuendo a migliorare la sostenibilità ambientale delle città e la qualità della vita delle persone. Con questa iniziativa innoviamo i modelli di welfare aziendale rendendoli al passo con i tempi: li adattiamo alle esigenze in continua evoluzione dei lavoratori, sempre più attenti ad adottare stili di consumo circolari, e alle necessità dell'ambiente e degli obiettivi di riduzione delle emissioni verso la neutralità climatica", dichiara Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia.

"Il progetto di Cooltra for employees è stato pensato e realizzato in totale armonia con gli obiettivi e le politiche di sostenibilità ambientale di Enel e di tante altre aziende che stanno rivedendo i propri piani di trasporto per i dipendenti al fine di garantire una maggiore sostenibilità, nel rispetto della sicurezza, per gli spostamenti casa-lavoro. Oggi, alla luce della pandemia Covid-19, tali processi di cambiamento ed innovazione verso un concetto più ampio di smart city, hanno subito una accelerazione che porterà a sicuri benefici globali in termini di qualità di vita", commenta Enrico Pascarella, B2C Italy Regional Manager Cooltra.

L'accordo prevede che, attraverso un "coupon digitale" messo a disposizione da Enel, ogni dipendente aderente possa avere diritto ogni giorno per la durata di un mese, week end compresi, a circa 20 minuti pari a 5 euro di credito, di utilizzo giornaliero gratuito degli scooter Cooltra, per un controvalore economico mensile stimato pari a circa 150 euro.

Il servizio attualmente è attivo a Roma e Milano ma è in procinto di essere esteso ad altre città per consentire a un sempre maggior numero di dipendenti di usufruire di questo benefit.