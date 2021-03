5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Sottoscritto da CNEL e Isfort - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti un accordo quadro per approfondire, nel triennio 2021-2023, il tema della mobilità delle persone e delle merci a seguito della pandemia, in un quadro di sostegno e crescita della ricerca nei settori di riferimento, con un'attenzione specifica alla sicurezza stradale.

La collaborazione scientifica - chiarisce la nota - "prevede, inoltre, la definizione di politiche di integrazione della mobilità e relativi split modali, sostenute da rilevazioni statistiche, analisi socio-economiche e driver interpretativi dei fenomeni trasportistici e delle possibili opportunità di miglioramento e sviluppo".

Per il presidente del CNEL Tiziano Treu è "importante studiare e monitorare costantemente la mobilità degli italiani per essere in grado di supportare le scelte della politica in materia".

"Il fenomeno della mobilità, oggi oggetto di profondi cambiamenti, è di particolare interesse per gli effetti che produce su tutta la convivenza civile nel Paese. E' una sfida ambiziosa, che vedrà impegnato il CNEL attraverso il lavoro della Consulta Nazionale per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile coordinata dal consigliere Gian Paolo Gualaccini", dichiara l'Amministratore delegato di Isfort Marco Romani.