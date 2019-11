© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -In calo le bici vendute e unaGli italiani si spostano di più (nel 2018 +4,8% di spostamenti e +7,5% i km percorsi) e, per farlo, usano soprattutto l'auto (6 spostamenti su 10) che dopo l'arretramento registrato nel 2017 ha confermato l'assoluto dominio nella mobilità dei cittadini. Un trend confermato daidai quali emerge chenonostante l'impennata dei prezzi alla pompa. Questa laDal Rapporto emerge innanzitutto che, al di là delle notevoli differenze territoriali, il "tasso di mobilità sostenibile", ovvero la somma delle quote di spostamenti a piedi, in bicicletta e con mezzi pubblici, sia ancora sotto la soglia del 40%, sostanzialmente agli stessi livelli di inizio millennio.In compenso continua a crescere il peso dell'auto ma, appunto, con unche neanche le politiche di incentivazione riescono a modificare:e del +8,1% negli ultimi 10 anni, nonostante il calo delle immatricolazioni (-2,5%) tra il 2017 e il 2018. Il ritmo delle rottamazioni è quindi inferiore a quello delle nuove vetture immesse nel mercato. Nel nostro Paese(8,8 anni nel Regno Unito, 9,3 in Francia, 9,4 in Germania) epercentuale raddoppiata rispetto all'inizio del millennio. Questo anche se ilè indubbiamente migliorato in modo significativo negli ultimi anni: i veicoli più inquinanti (fino ad Euro 3) rappresentavano nel 2010 il 60,9% dell'intero parco circolante, mentre nel 2018 il loro peso è sceso al 38,3%, una percentuale tuttavia ancora molto alta., nuovo valore record e secondo posto tra i Paesi dell'Ue dopo il Lussemburgo.con una modesta riduzione (-0,8%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.sono ancora motorizzazioni di nicchia (anche se tra il 2017 e il 2018 sono cresciute allo 0,7% del parco circolante) e le compravendite riguardano ancora soprattutto l'usato. Ma alla macchina non si rinuncia anche nei sempre piùin particolare nel 2018 ha toccato un tasso di motorizzazione di 71,5 auto ogni 100 abitanti. Dal 2015 al 2018 solo(indice tra i più bassi a 50,7) e(indice invece ancora alto a 61,2) sono riuscite a stabilizzare il tasso di motorizzazione tra le grandi aree metropolitane.Il parco di motocicli e ciclomotori si attesta a circarispetto al 2017 e con unNonostante la forte spinta del segmento dell'E-bike (+16,9%), con poco più diil settore registra un(bike/car/scooter sharing, car pooling) anche se la mobilità condivisa presenta ancora una distribuzione a chiazze. Gli. I servizi di sharing sono peròcon una chiara prevalenza al Nord (57% del totale Comuni con sharing). Circa lo specifico segmento del car sharing sono presentiCi sono stati oltre 12 milioni di noleggi nel 2018 (+25% rispetto al 2017) con 89 milioni di km percorsi grazie a un parco di 7.961 veicoli, di cui 27% elettrici. Isono presenti, a fine 2018, quasi esclusivamente in solo cinque città:Nel frattempo, il trasporto pubblico locale regge.(+8% tra il 2014 e il 2016). Isono aumentati del(2014-2016), il triplo rispetto all'aumento dei contributi pubblici per i servizi (+5,7%).