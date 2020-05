Mobilità, Helbiz e Telepass portano a Roma il primo servizio di monopattini in sharing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo le biciclette elettriche, arrivano. Saranno disponibili a partire da oggi grazie al nuovo servizio dell'autorizzato da. Roma sarà per Helbiz un trampolino di lancio per nuove soluzioni: non solo investimenti sul territorio ma anche per nuove tecnologie con il test di nuovi mezzi grazie a specifici accordi con il Comune e conpartner strategico sul fronte dell'integrazione dei servizi.Il principio di funzionamento del servizio – si legge in una nota – ricalca quello del bike sharing avviato con la bicicletta a pedalata assistita Greta: si scarica l'(gratuita su smartphone Android e iOS), si localizza il mezzo più vicino e lo si sblocca mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. La tariffa è la medesima di quella applicata in tutte le città d'Italia:A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di unaal costo diche permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno 20 minuti l'una dall'altra).Grazie alla, sarà possibile usufruire dei mezzi Helbiz, attraverso l'che offre"Riteniamo fondamentale incentivare le nuove forme di micromobilità in sharing, che possono rendere gli spostamenti nei grandi centri urbani più sostenibili e sicuri, per questo abbiamo deciso attraverso Telepass Pay di mettere a disposizione dei cittadini romani la prima mezz'ora di utilizzo di bici e monopattini gratuita – ha dichiarato–. Continuiamo a costruire, insieme a società innovative come Helbiz e a importanti amministrazioni pubbliche come Roma la principale piattaforma di servizi per la mobilità".Inizialmente saranno circa un migliaio i monopattini pronti per essere noleggiati da residenti e turisti. Oltre alla fornitura dei mezzi, tutti di ultimissima generazione, e della piattaforma tecnologica geolocalizzata, Helbiz si farà carico di gestire con personale diretto e appositamente formato tutta l'attività di ricarica, sanificazione, manutenzione e riposizionamento in strada nel massimo rispetto del decoro urbano."Roma riparte all'insegna della mobilità sostenibile. Diamo il benvenuto alla prima flotta di monopattini elettrici, grazie ai quali cittadini e turisti avranno a disposizione un servizio utile e innovativo. Promuoviamo così nuovi modelli di sharing e incentiviamo gli operatori privati a investire in un settore in forte crescita a livello internazionale. In questo periodo di grave emergenza le nostre abitudini sono cambiate e come Amministrazione stiamo promuovendo nuove scelte di mobilità. Roma cambia anche attraverso queste soluzioni innovative e a zero impatto ambientale", ha dichiarato la"Siamo davvero orgogliosi di essere la prima scelta per la micro-mobilità elettrica del Comune di Roma – commenta–. I nostri monopattini hanno già dimostrato nel resto del mondo di essere una soluzione green, economica e facile da usare ai problemi della viabilità cittadina e siamo certi che verrà apprezzata anche dai romani e i turisti che tutti ci auguriamo presto torneranno a visitare la città. La nostra tecnologia ci permette di migliorare il servizio nel tempo tramite algoritmi che valutano i percorsi, la posa dei mezzi, la loro ricarica e i parcheggi dei mezzi. La mobilità delle nostre città deve poter contare su un nuovo mix di tecnologie e mezzi elettrici agili, poco ingombranti che integrano le attuali scelte, perché lo spazio sarà una dimensione sempre più importante e attualmente la velocità media degli spostamenti in macchina in città è di 18km/h paragonabile a quella di un monopattino o di una e-bike. Basta pensare che rispetto al periodo pre -covid c'è stato un incremento di utilizzo delle nostre e-bike del 300% con percorsi medi più lunghi del 60%".