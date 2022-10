Mobilità green: FlixBus e IVECO BUS annunciano un progetto per portare la sostenibilità sul lungo raggio

(Teleborsa) - In linea con le rinnovate esigenze di unanei trasporti,e IVECO BUS annunciano il lancio di un innovativoper rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l'impiego di, un modello IVECO a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre. Secondo le stime di IVECO BUS, l'utilizzo di Evadys consentirà di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe.Ad oggi, l'applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza. Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli.Evadys garantisce un'ecologicità superiore grazie al sistema(riduzione selettiva catalitica ad alta efficienza), utilizzato per abbattere gli ossidi di azoto dalle emissioni dei motori diesel. Il sistema HI-SCR non prevede il, quindi non influisce sul processo di combustione: il motore respira solo aria fresca e pulita, non miscelata con gas di scarico ricircolati e molto caldi.Il sistema non richiede nemmeno la post-iniezione di carburante per rigenerare il filtro antiparticolato, limitando ied evitando di generareelevate lungo la linea di scarico. Evadys offre massima attenzione al comfort e alla sicurezza delle persone e semplificazione delle normali operazioni di guida grazie a versatilità, affidabilità e redditività comprovate. Inoltre, le caratteristiche di Evadys sono in linea con le esigenze didi FlixBus, che da sempre impiega una flotta caratterizzata da un'elevata efficienza energetica e prevededi formazione specifici dedicati agli autisti per insegnare loro ad adottare uno stile di guida a basso impatto ambientale. Un test che riunisce gli attori della filiera intorno all'obiettivo comune della sostenibilitàIl progetto pilota annunciato da IVECO BUS e FlixBus si configura come un'opportunità preziosa per riunire i diversi attori della filiera dell'autobus – costruttori, operatori e aziende locali – intorno alla missione, profilata a livello istituzionale, di garantire alle personedisempre più green ed efficienti, nonché alla portata di tutte le tasche. Con IVECO BUS, leader mondiale nella produzione di veicoli industriali e autobus, e FlixBus, l'operatore globale che ha rivoluzionato la mobilità su gomma, partecipa al progetto anche, impresa partner di FlixBus con sede a Tricase (LE), responsabile del servizio operativo per la linea Lecce-Napoli su cui verrà impiegato Evadys.Fondata nel 1947, l'azienda si è gradualmente radicata sul territorio a livello provinciale e regionale, per poi maturare un'importante presenza nazionale e internazionale con partner come la stessa FlixBus. La partecipazione attiva di Autoservizi Borman al progetto evidenzia innanzitutto il ruolo attivo dellenell'innovazione, anche in chiave green, di un mercato destinato ad acquisire sempre più importanza, soprattutto alla luce dei rincari in altri settori della mobilità, come quello delle linee aeree. Inoltre, il progetto attesta la validità delle sinergie fraglobali e locali, basate sul connubio virtuoso fra letipiche delle start-up e l'esperienza pluriennale sul campo dalle aziende storiche del territorio, nonché di quelle esistenti fra costruttori e operatori.La consegna di Evadys ad Autoservizi Borman è avvenuta venerdì 7 ottobre a Bari, presso la sede del concessionario IVECO Di Pinto & Dalessandro.