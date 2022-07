Mobilità, Fondazione Italia digitale: romani vogliono lo sharing

(Teleborsa) - I cittadini di Roma chiedono sempre più mobilità alternativa e vedono nel digitale una opportunità per migliore le modalità di spostamento nella città. E' quanto emerge dalla ricerca presentata oggi nel corso dell'iniziativa Mobilità urbana e nuove tecnologie organizzato dalla Fondazione Italia Digitale negli spazi di Binario F di Facebook.

Il lavoro, realizzato dall'istituto Piepoli, svela le principali tendenze in atto, facendo emergere il particolare gradimento dei giovani verso il monopattino, considerato la prima alternativa al trasporto pubblico. La maggioranza dei romani è a favore di monopattini e biciclette in sharing: questa quota supera l'80% tra i giovani e scende sotto la metà solo tra gli over 64. Promesso a pieni voti il digitale come strumento per migliorare la mobilità alternativa al mezzo privato, per gli abitanti della capitale la tecnologia darà un contributo decisivo alla sicurezza della mobilità. In questo momento, circa un terzo degli intervistati vorrebbe più mezzi in sharing, mentre molti (soprattutto i più giovani) ritengono la quantità attuale di mezzi sia adeguata ma magari da comunicare meglio.

WLa maggioranza dei romani - spiega Livio Gigliuto vicepresidente Istituto Piepoli - si dice a favore di monopattini e biciclette in sharing ed è interessante notare come, tra i giovani, i monopattini siano addirittura la prima alternativa al trasporto pubblico. Quella per lo sharing non è una passione generazionale: circa un terzo degli intervistati vorrebbe più mezzi in condivisione, ma sono proprio i meno giovani a richiederli. Infine è sorprendente come sei cittadini su dieci promuovano l'idea di ridurre i parcheggi per auto private per destinarli ai mezzi in sharing".

"Quanto emerso nell'indagine - spiega Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia Digitale - rappresenta uno strumento di pianificazione importantissimo per la mobilità di Roma. Come Fondazione siamo impegnati nel promuovere l'innovazione in ogni ambito, dimostrando come la chiave ‘digitale' stia diventando insostituibile per capire meglio come evolve ogni settore della vita delle persone. A Roma quello della mobilità è molto sentito, e come Fondazione abbiamo voluto contribuire, con questo studio, a prefigurarne gli sviluppi".



Cristina Donofrio, General Manager Bird Italia: "Il dato rilevante che emerge da questa ricerca è che i romani non solo promuovono la mobilità alternativa ma considerano biciclette e monopattini in sharing una risorsa per combattere il traffico e l'inquinamento. Per noi di Bird è una conferma perchè, operando oltre 400 città nel mondo, sappiamo quanto la micro mobilità porti benefici concreti per la salute e la qualità della vita delle persone. Allo stesso tempo a Roma, esattamente come in tutte le grandi città, condividiamo l'importanza di avere regole chiare nell'uso dei monopattini, per incrementare la sicurezza e difendere il decoro. Anche la tecnologia può essere di grande aiuto, ad esempio con i parcheggi virtuali che stiamo sperimentando in centro città. È importante saper lavorare insieme, pubblico e privato, per rendere la mobilità di Roma sempre più sostenibile".

(Foto: Viktor Kern on Unsplash)