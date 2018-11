Mobilità: aumentano le persone che scelgono l'elettrico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli italiani sembrano essere sempre più alternativi riguardo alla mobilità. Secondo l'indagine Nomisma nell'ambito dell'Osservatorio mobilità-smart & sostenibile nei primi dieci mesi del 2018 le vendite di veicoli con tecnologie di propulsione alternativa sono aumentate. Le auto elettriche costituiscono il 4,4% del totale delle vendite e segnano un aumento del 1,2% mentre le ibride rappresentano lo 0,3% crescendo del 0,2%. Sono dati incoragginati soprattutto se si mettono a confronto con quelli diffusi dal ministero dei Trasporti che mostrano un rallentamento del mercato auto in Italia.Perché gli italiani scelgono un tipo di mobilità alternativo e sicuramente più sostenibile? La maggior parte è spinta da incentivi e agevolazioni spesso messe in atto dalle amministrazioni locali per chi passa all'elettrico. Quasi 4 utenti su 10 affermano di ricorrere al trasporto «green» per i vantaggi e le facilitazioni di cui possono usufruire: tra questi,spiccano la possibilità di accedere liberamente al centro città o a zone a traffico limitato (17%), il diritto a parcheggi gratuiti (8%), l'esenzione del pagamento del bollo (7%) e i sistemi di incentivi per l'acquisto (5%).Nella scelta di utilizzare veicoli ad alimentazione ibrida o elettrica è comunque fondamentale l'attenzione all'ambiente e la volontà di ridurre l'inquinamento, indicato come fattore trainante dal 25% degli italiani.Tuttavia ci sono ambiti di miglioramento e riguardano soprattutto l'adeguamento delle infrastrutture a supporto della nuova mobilità. Il 79% di chi utilizza questi veicoli riconosce nella necessità di installare i punti di ricarica come il principale ambito di miglioramento, seguono poi i costi di acquisto.