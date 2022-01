Mobilità elettrica, l'appello al Governo delle associazioni: serve sostegno alla transizione ecologica

(Teleborsa) - ADICONSUM, ANFIA, ANIE, ASSOFOND, CLASS Onlus, MOTUS-E, UCIMU e le imprese e i lavoratori delle filiere produttive e commerciali dell'automotive, delle fonderie, dei macchinari industriali, dell'energia e della mobilità elettrica hanno lanciato un appello al Governo per definire un piano strutturale per la mobilità elettrica, "di vitale importanza per non interrompere il trend di crescita degli ultimi anni nel momento in cui è necessaria una rapida accelerazione verso la transizione ecologica".

"Nella Legge di Bilancio 2022 è totalmente assente una strategia per la transizione energetica del settore automotive e per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica private – denunciano le associazioni –. Senza interventi strutturali, molto probabilmente nel 2022 la quota di mercato dei veicoli a zero o ridottissime emissioni precipiterà: mentre l'anno scorso è iniziato con una quota del 4,7 per cento e si è concluso con il 13,6 per cento di dicembre, quest'anno rischia di assestarsi su valori tra il 6 e il 7 per cento, ben lontani dalle previsioni per gli altri Paesi europei".

Le proposte seguono tre assi: prosecuzione dell'ecobonus nel triennio 2022-24 con una progressiva rimodulazione degli incentivi nel tempo, interventi per le infrastrutture di ricarica private (prosecuzione del credito di imposta del 50 per cento per le utenze domestiche, le piccole imprese e partite IVA e una misura per lo sviluppo della ricarica all'interno dei condomini oltre all'inclusione delle spese per la ricarica nei sistemi di welfare aziendale e la previsione di una specifica tariffa elettrica dedicata alla mobilità privata) e misure a sostegno della riconversione industriale e dei lavoratori, indispensabili per non perdere competitività.

"Senza questi tre pilastri di interventi, lo sviluppo della mobilità elettrica rischia di restare bloccato interrompendo la crescita di un mercato che dal 2018 a oggi ogni anno ha raddoppiato il suo valore e sul quale sono basati gli impegni presi dall'Italia in sede europea per la riduzione delle emissioni al 2030 – si sottolinea nell'appello –. Il rischio è penalizzare molti cittadini, escludendoli completamente dall'accesso alle tecnologie più efficienti che senza incentivi non sarebbero competitive, perdere in occupazione a causa degli inevitabili cali della domanda, impedire lo sviluppo di settori emergenti legati ai servizi connessi alla mobilità elettrica. In pratica, generare forti gap di competitività rispetto al resto d'Europa invece di puntare sulla mobilità elettrica come opportunità di crescita".