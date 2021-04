8 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Sabato 10 aprile e domenica 11 aprile sbarca a Roma il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, che vedrà le monoposto elettriche sfrecciare nuovamente nella Capitale per la terza volta dall'esordio del 2018. Le due tappe romane si terranno sul nuovo circuito cittadino dell'EUR, quest'anno eccezionalmente senza pubblico nel rispetto delle norme anti-covid.

La nuova edizione del Rome E-Prix è stata presentata oggi dalla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, dal CEO di Enel X Francesco Venturini, dal Presidente di EUR SpA Alberto Sasso, dal Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani e dal Presidente e Fondatore di Formula E Alejandro Agag. In quest'occasione, nell'ambito del nuovo programma di legacy per il quartiere EUR, è stato annunciato il rifacimento del Parco Giochi situato all'interno del laghetto dell'EUR.

"Per Roma è una vetrina prestigiosa e un'occasione unica di ripartenza, grazie anche alla collaborazione con attività economiche e commerciali della città, che intendiamo rafforzare sempre di più - ha commentato Virginia Raggi - Accanto a queste, ci sono le tante ricadute virtuose per la città, come gli interventi di riqualificazione stradale e le numerose iniziative di solidarietà".

"Grazie ai caricatori appositamente realizzati da Enel X in qualità di Official Smart Charging Partner del campionato, le monoposto elettriche potranno sfrecciare sul circuito dell'EUR, dimostrando ancora una volta che la mobilità elettrica oltre a essere sostenibile è anche in grado di regalare forti emozioni", ha dichiarato Francesco Venturini.