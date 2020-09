Mobilità elettrica, Enel X in partnership con UBER

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oggi,(la business line globale deldedicata ai servizi energetici avanzati) ha presentato, una nuova alternativa per i conducenti dineglii per un'alimentazione con. La notizia arriva mentre sempre piùstanno considerando dii e la gran parte degli americani è a favore di un maggiore sviluppo delldisponibile esclusivamente attraverso Enel X, fornisce i certificati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (REC) Green-e® per alimentare i consumi di qualunque veicolo elettrico, ovunque negli Stati Uniti, con elettricità a- "offre ai conducenti di veicoli elettrici una scelta per quanto riguarda la fonte di elettricità da utilizzare per la stazione di ricarica JuiceBoxe. Questo prodotto è basato sull'idea dimostrata che i REC forniscono un modo semplice, tracciabile ed efficace per favorire lapermettendo al contempo ai conducenti di veicoli elettrici di contribuire ai benefici positivi per l' ambiente di un'energia, ha dichiaratoDirettore e-Mobility di Enel X. "Siamo lieti di lavorare in partnership con Uber e offrire ai conducenti in tutti gli Stati Uniti JuiceEco, lavorando insieme per rendere le nostre comunità più- "Siamo emozionati di collaborare cone rendere la ricarica più accessibile per quanti guidano un veicolo elettrico", ha dichiaratoResponsabile delle Partnership per la Sostenibilità di Uber. "Pensiamo che ilper i veicoli elettrici e per Uber e non vediamo l'ora di collaborare ancor più con società leader come Enel X"Enel X - chiarisce la nota - "ha creato JuiceEco per offrire a un numero maggiore di conducenti di veicoli elettrici un modo per alimentare i loro veicoli consia che essi possano o meno installare pannelli solari a casa. Circa un terzo dei clienti della mobilità elettrica residenziale di Enel X negli Stati Uniti ha un sistema a energia solare in loco e oltre il 60% dei recenti clienti di JuiceBox intervistati ha espresso la richiesta di avere REC. I clienti di Enel X possono ora scegliere quanti chilometri preferiscono guidare con alimentazione a energia rinnovabile al 100%, riducendo le emissioni e coprendo il loroSottolineaDirettore Esecutivo del Center for Resource Solutions, che gestisce il programma di certificazione Green-e: "I veicoli elettrici sono puliti soltanto tanto quanto. JuiceEco offre ai conducenti la possibilità di utilizzare energia pulita al 100%, indipendentemente da dove effettuano la ricarica. Siamo emozionati di vedere che questo mutamento si trasforma in un modello nazionale, con i veicoli elettrici dell'intero Paese che diventano davvero a