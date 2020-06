© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Promuovere la partecipazione dei veicoli elettrici al funzionamento della rete elettrica, studiando i meccanismi di ricarica e di accumulo ma anche di cessione di energia al sistema. Con questo obiettivoha pubblicato uncon le regole da condividere per definire le modalità con cui includere le, dotate dinei progetti avanzati di dispacciamento al fine di contribuire al bilanciamento del sistema elettrico. Nel documento di consultazione – spiega Arera in una nota – sono elencati i, alla luce delle disposizioni previste dalNel dettaglio, la consultazione con tutti gli stakeholder interessati servirà a migliorare l'inserimento delle colonnine di ricarica dotate di tecnologia vehicle to grid nei progetti pilota relativi all'e a porre le basi per la copertura, prevista dal decreto 30 gennaio 2020, dei costi aggiuntivi della tecnologia vehicle to grid (distinguendo il caso in cui sono possibili anche iniezioni di energia dalla batteria del veicolo verso la rete – V2G – dal caso in cui ciò non è possibile).L'Arera provvederà, inoltre, a completare la definizione dellenon appena ilavrà individuato i requisiti tecnici minimi che dovranno avere i dispositivi e i misuratori installati presso il punto diconnessione (anche quando integrati nelle infrastrutture di ricarica) per l'erogazione dei servizi ancillari. I soggetti interessati – fa sapere Arera – dovranno far pervenire le proprie osservazioni e proposte all'Autorità entro il