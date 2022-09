Mobilità, convenzione MIMS-ANGLAT per persone con disabilità

(Teleborsa) -: è questo l'obiettivo della Convenzione firmata oggi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e l'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT), che impegna le parti a realizzare a Roma il primo "Punto Unico per la Mobilità Accessibile e Sostenibile", dove sarà possibile svolgere attività di ricerca e programmazione per progettare il futuro della mobilità per le persone con disabilità motoria e neuromotoria, oltre che a organizzare seminari, corsi di informazione e formazione sulla mobilità, la guida, i dispositivi tecnologici e la normativa per il personale delle Commissioni Mediche Locali incaricate del rilascio o il rinnovo delle patenti speciali e per il personale degli uffici periferici del Dipartimento della Mobilità Sostenibile del Mims.delle persone con disabilità, un'attenzione che durante il mio mandato è cresciuta con atti concreti, anche di carattere normativo", ha sottolineato il Ministro,esprimendo soddisfazione per le novità introdotte con la Convenzione firmata oggi. "Agevolare le persone con disabilità motorie a conseguire l'idoneità alla guida semplificando le procedure e mettendo a disposizione vetture idonee alle prove – ha spiegato il Ministro - significa garantire il diritto alla mobilità". Tra le iniziative assunte negli ultimi 18 mesi per migliorare la mobilità delle persone con limitate capacità motorie il Ministro ha ricordato la piattaforma nazionale per la gestione delle targhe associate al CUDE (Contrassegno unificato disabili europeo) per accedere nelle zone a traffico limitato di tutti i Comuni senza richiedere singole autorizzazioni, la previsione nei bandi per l'acquisto di autobus dell'installazione di dispositivi per facilitare l'accesso e il trasporto in piena sicurezza, la progettazione di una applicazione per monitorare la disponibilità di parcheggi riservati.Il Punto Unico per la Mobilità Accessibile e Sostenibile, che sarà attivato presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) del Ministero, intende favorire la realizzazione di progetti per garantire la mobilità, attraverso la conduzione di un autoveicolo, alle persone con disabilità grave di natura motoria o neuromotoria. A tal fine verranno messe a disposizione vetture speciali per le prove di guida per le persone con minorazioni multiple o complesse. La Direzione Generale Territoriale del Centro del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Mims garantirà l'accesso gratuito a tutti i servizi per l'accertamento e la valutazione delle abilità residue alla guida, necessarie per il conseguimento o per il rinnovo della patente.Il Presidente di ANGLAT,ha sottolineato che"Con il Punto Unico vogliamo offrire un supporto all'utenza con disabilità gravi e/o complesse, nonché realizzare un riferimento tecnico e specialistico per tutti gli enti e le istituzioni pubbliche e private, case automobilistiche, centri di riabilitazione, scuole guida, associazioni di categoria, mettendo in campo competenze, professionalità ed esperienza, nel settore della disabilità e del diritto alla mobilità pubblica e privata, acquisite in 42 anni di storia, per realizzare nuovi servizi e individuare indirizzi, procedure semplificatorie, modalità di valutazione dell'utenza di riferimento, condivisi ed uniformi con gli organismi referenti (Ministeri, CML patenti, motorizzazione civile), nel procedimento di valutazione e rilascio dell'idoneità alla guida, sia per uso privato che professionale."Attraverso questa innovativa progettualità, unica a livello internazionale, nella definizione dei percorsi finalizzati all'accertamento e valutazione delle abilità funzionali specifiche e/o residue di guida di persone con patologie multiple e/o complesse,