Mobilità condivisa: più viaggi (+61%), più fatturato (+52%), Milano e Roma top anche in Europa

(Teleborsa) - Laè in continua crescita nelle città italiane. Nel 2021 i livelli di utilizzo dei servizi di(carsharing, scootersharing, bikesharing, monopattino-sharing) tornano a salire come nel periodo pre-pandemia: irealizzati in sharing mobility sono stati in tutto, + 61% rispetto al 2020 e il 25% in più del 2019 e l'83% dei noleggi avviene su un veicolo diContinuano a crescere anche ledi sharing mobility che diventano sempre più "leggere", piccole ed elettriche, passano dagli 84,6 mila veicoli del 2020 ai circa 89 mila veicoli nel 2021, ripartiti tra(51%), bici (31%),(10%) e auto (7%) e i veicoli elettici passano dal 63% al 77% nell'ultimo anno. La sharing diventa sempre più green con il 94,5% dei veicoli in condivisione a zero emissioni. Cresce anche ildel settore arrivato a 130 milioni + 52% rispetto al 2020. Le città simbolo della sharing mobility continuano ad essere, ma anche Palermo e Napoli stanno salendo all'interno delle classifiche, confermando quindi una crescita del settore nel centro-sud.La fotografia dell'Italia della sharing mobility la scatta il "", presentato in occasione della 6° Conferenza Nazionale della Sharing Mobility, "", organizzata dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, che quest'anno analizza anche per la prima volta l'incidentalità nella micromobilità e la dimensione economica della sharing mobility. Ilanticipa anche le tendenze positive del 2022, che si prepara ad essere un anno ancora migliore del 2021, visto che l'insieme dei noleggi registrati dai servizi di sharing mobility cresce tra gennaio e giugno del 113% a Milano e dell'83% a Roma.La sharing mobility italiana afferma la sua posizione di vertice nel confronto con l'Europa, nell', tracciato da Fluctuo, con Milano prima città europea in termini di veicoli in sharing per abitante. In termini di numero assoluto di veicoli presenti su strada Roma è al quarto posto in Europa e Milano che la segue al quinto, precedute da Parigi, Berlino e Amburgo. Milano è "medaglia di bronzo" per l'uso del, dopo Parigi e Barcellona, mentre Roma è prima per la crescita dei noleggi in scooter sharing del 2022 rispetto a quelli del 2021.