Mobili, settore in crescita dal 2016 con Lombardia in testa

(Teleborsa) - Ondata positiva per l, conNell'analisi si è evidenziata anche una crescita del 2,6% nel 2018, supportata in maniera vigorosa dal fronte dell'export che fa registrare le migliori performance.E' quanto emerge da Lombardia Speciale che, in occasione del "Salone del mobile" di Milano, dedica il suo approfondimento settimanale ai dati dell'Osservatorio di Confartigianato Lombardia sul settore del mobile in regione.Questo conta al suo internouna percentuale che raggiunge il 70% tra le imprese nate nel 2018. Artigiane sono anche la quasi totalità delle aziende della regione che operano nel settore della riparazione di mobili, circa 630 su 670 totali. Importanti anche nel settore della produzione dei mobili, in cui lavorano in Lombardia 28.678 addetti, di cui 11.892 nell'artigianato (pari al 41,5%).Per quanto riguarda ilche vede, i principali mercati di destinazione sono Francia (13,0%), Stati Uniti (11,1%), Germania (8,8%), Cina (7,3%), Svizzera (7,1%), Regno Unito (5,1%), Spagna (3,2%), Russia (3,2%), Belgio (2,5%) e Emirati Arabi Uniti (2,0%).La provincia di Monza-Brianza è la prima delle province italiane per specializzazione dell'artigianato nella produzione di mobili ed è quella a maggior vocazione produttiva nel settore del mobile.Parlando invece, coinvolgendo anche le altre regioni, lo studio condotto da Mediobanca, pubblicato anch'esso all'avvio del Salone del Mobile, rileva che nel 2017, di cui circa un terzo, ovvero 9 miliardi, proveniente da vendite realizzate all'estero.Per quanto riguarda i comparti, a crescere maggiormente nel 2017 sono stati i produttori di mobilio per ufficio e spazi pubblici, con un incremento dell'8,7% nelle vendite, seguiti dai produttori di cucine, che hanno registrato un più 7% e da quelli di legno e derivati in aumento del 6,8%. Meno dinamici, invece, sono risultati i mercati dell'illuminazione, in lieve crescita dello 0,9% e delle poltrone e dei divani con un avanzamento dello 0,8%.