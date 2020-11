Mobile Experience in Italia, sale WindTre

(Teleborsa) - "Negli ultimi sei mesi abbiamo visto WindTre consolidare la sua posizione nella nostra classifica nazionale con forti miglioramenti in entrambe le nostre metriche di velocità, oltre a un nuovo vantaggio nella Video Experience, dopo aver vinto il premio con TIM sei mesi fa". E' quanto segnalano gli analisti di Opensignal nel report "Italy Mobile Network Experience", e riportato da Corcom, che fa il punto sulle novità nei 90 giorni da inizio luglio misurando l'esperienza dell'utente dei quattro principali operatori italiani – Iliad, TIM Vodafone e WindTre – sia a livello nazionale che in 21 delle più grandi città del paese. "Abbiamo utilizzato misurazioni 5G in aggiunta a quelle delle generazioni precedenti per determinare i punteggi complessivi per ciascuna metrica", puntualizza la società.

Secondo le rilevazioni WindTre ottiene 69,4 punti sul fronte "Esperienza video" in vantaggio di 0,5 punti – quindi di fatto in parità – su Vodafone. 2,5 punti separano i quattro operatori nazionali, e ciò indica che la concorrenza per questo parametro è ancora alta, evidenzia Opensignal. WindTre consolida la sua posizione sul Download Speed Experience e ha registrato "un impressionante miglioramento di 4,8 Mbps, raggiungendo ora i 30,1 Mbps", si legge nel report. "L'operatore ha anche mostrato il maggior miglioramento in Upload Speed Experience, con 9,9 Mbps dopo aver aumentato il suo punteggio di 0,7 Mbps. Questi miglioramenti hanno spinto WindTre più avanti e l'operatore è ora in vantaggio rispettivamente di 5,5 Mbps e 1,7 Mbps sul secondo e terzo operatore.

Gli analisti puntualizzando che Vodafone ha vinto tre premi a titolo definitivo, mentre WindTre ne ha vinti due. Ma aggiudicandosi il premio Video Experience in questo report, WindTre va a pari con Vodafone, superando TIM e consolidando la sua posizione nel panorama italiano dell'esperienza mobile. Vodafone si aggiudica il premio Games Experience segnando 69,6 punti e aumentando il suo vantaggio sul secondo posto di TIM, che seguiva a 67,5 punti – ora 2,1 punti in meno. Vodafone e TIM sono stati gli unici due operatori a segnare nella categoria Fair (65-75) Games Experience, mentre WindTre e Iliad hanno ottenuto un punteggio inferiore a 65, attestandosi nella categoria Poor (40-65).

TIM è stata una forte contendente nei premi regionali: si è assicurata cinque premi su sei a Milano e ha registrato alcuni dei punteggi più alti nelle 21 città analizzate in Video Experience, Games Experience e Voice App Experience. Vodafone ha lanciato servizi 5G commerciali a giugno 2019, seguita da TIM il mese successivo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA