(Teleborsa) - Gli Stati Uniti sono pronti ad aumentare i dazi sui prodotti cinesi se la Cina non rispetterà l'accordo commerciale preliminare che i due Paesi firmeranno nelle prossime ore.



Lo ha affermato il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, in un'intervista a Cnbc. "Se Pechino non dovesse rispettare le disposizioni della Fase 1, il presidente Donald Trump può sempre ripristinare o aumentare le tariffe sulle importazioni cinesi", ha detto Mnuchin. © RIPRODUZIONE RISERVATA