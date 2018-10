Mittel, risultati provvisori OPA

(Teleborsa) - Progetto Co-Val è salita a circa l'82% di Mittel. Questo il risultato dell'OPA che si è chiusa oggi. Progetto Co-val promotore dell'OPA, era già titolare del 41,57% di Mittel.



Con riferimento all'Offerta Pubblica di acquisto obbligatoria Mittel annuncia che il controvalore delle azioni portate in adesione all'offerta è di oltre 62,198 milioni di euro. Sulla base dei risultati provvisori risultano portate in adesione all'Offerta oltre 35,5 milioni di azioni, pari a circa il 68,965% delle azioni oggetto dell'Offerta e al 40,431% del capitale sociale dell'Emittente.



Ci sarà una riapertura dei termini dell'offerta per un periodo di cinque giorni di Borsa, dal 22 al 26 ottobre.





