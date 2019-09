Mittel porta avanti piano trasformazione e chiude semestre in utile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mittel ha chiuso il primo semestre con un, nonostante l'impatto di componenti non ricorrenti negative. Il risultato non recepisce i margini positivi delle nuove acquisizioni effettuate a fine giugno (Galassia e Disegno Ceramica) e, per effetto della prima applicazione dell'IFRS16, il significativo risultato positivo derivante dalle dismissioni immobiliari effettuate da Gruppo Zaffiro.di euro (59,5 milioni al 30 giugno 2018) grazie alla continua crescita di Ceramica Cielo e Gruppo Zaffiro.Mittel nel corso del primo semestre 2019, dando priorità allaper tutti gli azionisti, ha focalizzato l'attenzione sul consolidamento e sullocon operazioni straordinarie che hanno coinvolto: il settore(Arredo bagno di Design) ed il settore, con la firma di un contratto con un primario investitore europeo nel settore delreal estate, per la valorizzazione e lo sviluppo di Residenze Sanitarie sul territorio italiano.La posizione finanziaria netta risulta in miglioramento passando da -29,5 milioni al 31 dicembre 2018 a -27,6 milioni al 30 giugno 2019 malgrado gli investimenti effettuati.La società intende portare avanti nei prossimi mesi ilin holding di partecipazioni industriali attraversoin settori ad elevata redditività e lasocietaria.