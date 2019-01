Mittel, nominato il Consiglio di Amministrazione

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Mittel ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, la cui Presidenza viene confermata a Michele Iori.



Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il modello di governance della Società che vede, in continuità, la nomina di Marco Giovanni Colacicco a Vice Presidente e l'istituzione, per la gestione operativa, del Comitato Esecutivo composto da Marco Giovanni Colacicco (Presidente) e da Michele Iori e Anna Francesca Cremascoli.



Il CdA ha inoltre designato Riccardo Perotta quale Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione e Nomine, mentre Patrizia Galvagni sarà il Presidente del Comitato Parti Correlate e Anna Francesca Cremascoli viene nominata Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.







