Mittel, assemblea approva Politica di Remunerazione 2022-2024

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Mittel, investment - merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, ha deliberato all'unanimità di approvare la "Politica in materia di Remunerazione per gli esercizi 2022-2024", contenuta nella Sezione I della "Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e le relative procedure di adozione e attuazione.