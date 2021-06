Mittel, assemblea approva bilancio 2020

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 23 Giugno 2021, 18:30







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Mittel, investment - merchant bank quotata su MTA e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, ha deliberato all'unanimità di approvare la relazione degli amministratori sulla gestione ed il bilancio al 31 dicembre 2020, nonché la proposta di ripianare la perdita di esercizio di 1.656.096 euro mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.



I soci hanno dato anche il via libera alla "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021" e si sono pronunciati in modo favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020".