MIT, traffico in aumento senza criticità nel primo giorno di scuola

(Teleborsa) - Laè risultatanel primo test di settembre, con l'avvio delle scuole in 12 regioni, a partire da ieri.I dati emersi dal confronto che la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasportiha avuto nel pomeriggio con i responsabili delle principali associazioni di categoria -per Asstra eper Agens - evidenziano un. Le linee guida concordate con Regioni ed enti locali hanno dunque funzionato e permesso diDa un primo monitoraggio condotto dalle associazioni di categoria su undel trasporto su gommain tutta Italia, è delrilevato rispetto alla settimana scorsa. Sul trasportosi sono registrati ildi passeggeri in più, mentre al'aumento è stato. Pressochédei viaggiatori suiA favorire la regolarità dei trasporti anche ildelle scuole e il ricorso add'ingresso per gli studenti."Voglio ringraziare i lavoratori e le imprese del trasporto pubblico per come hanno gestito la riapertura delle scuole", ha affermato la, aggiungendo che "del primo giorno di scuolae l'impegno di chi le ha applicate"."Oggi il sistema dei trasporti ha ben funzionato e nei prossimi giorni - ha concluso la titolare del MIT -con grande attenzione, anche in previsione di una graduale crescita della domanda di mobilità""?