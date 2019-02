MIT, Toninelli presenta Conferenza nazionale su infrastrutture, trasporti e territorio

(Teleborsa) - Sarà presentata domani dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e dal sottosegretario Armando Siri la Conferenza nazionale sulle infrastrutture, i trasporti e il territorio.



Si tratta di una iniziativa con cui il MIT intende avviare un percorso di consultazione per affrontare le nuove sfide relative alla mobilità delle persone e dei mezzi, per sviluppare la strategia e le azioni dei prossimi anni.



Alla conferenza stampa, infatti, prenderanno parte i vertici dei principali operatori ed enti del settore, come Enac, Enav, Assaeroporti, Leonardo e Ferrovie dello Stato in qualità di partner della Conferenza Nazionale sul trasporto aereo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA