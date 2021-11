MIT SIM, passaggio su Euronext Growth Milan entro dicembre

(Teleborsa) - MIT SIM, intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento che opera assumendo il ruolo di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) ha comunicato di voler procedere con la presentazione della richiesta per il passaggio da Euronext Growth Milan – segmento professionale (già AIM Italia PRO) al mercato Euronext Growth Milan. La richiesta sarà presentata entro la prima metà del mese di dicembre, così da ottenere l'ammissione entro la fine del presente esercizio sociale.

"Avevamo promesso in sede di IPO, avvenuta in dicembre 2020, di richiedere il passaggio a Euronext Growth Milan, termini permettendo, al termine del primo anno di operatività - ha dichiarato Corinna zur Nedden, presidente del CdA - Abbiamo potuto rispettare questa promessa anche grazie alle 45 società cliente acquisite nel corso del primo anno di attività per il nostro servizio di Specialist su Euronext Growth Milan".

Nell'ambito del processo di transizione sul mercato Euronext Growth Milan, il CdA ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti in data 26 novembre 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, in data 30 novembre 2021, in seconda convocazione, per sottoporre alla stessa la proposta di emissione di massimi 2.853.509 "Warrant MIT 2022 - 2024".

La società proporrà ai soci, chiamati a deliberare anche l'aumento di capitale a servizio, che i nuovi Warrant potranno essere esercitati nel corso di tre periodi di esercizio, al prezzo di esercizio pari a 8,80 euro, per il primo periodo di esercizio (compreso tra il 17 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022 inclusi), 9,68 euro per il secondo periodo di esercizio (compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 27 ottobre 2023 inclusi) e 10,65 euro per il terzo periodo di esercizio (compreso tra il 14 ottobre 2024 e il 25 ottobre 2024 inclusi).