© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha ricevuto in data odierna dail provvedimento relativo all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei Warrant "MIT SIM S.p.A. 2020- 2023" sul mercato AIM Italia – segmento professionale, gestito da Borsa Italiana S.p.A. (AIM Italia PRO) e dedicato agli investitori istituzionali e professionali.Attraverso l'operazione di IPO, avvenuta interamente attraverso un aumento di capitale, sono state collocate complessive 425.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 5,64 euro ciascuna, per un controvalore complessivo pari a 2,4 milioni. All'esito delle richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società, l'aumento di capitale a servizio dell'IPO è stato integralmente sottoscritto, fatti salvi i necessari arrotondamenti derivanti dall'applicazione del lotto minimo., ha dichiarato: "La quotazione di MIT SIM - The Specialist - è un. L'esito positivo della raccolta ci rende particolarmente orgogliosi anche per lo standing degli investitori che sono entrati con la quotazione.. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i soci fondatori, i nostri collaboratori, gli investitori ed i nostri consulenti".Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di MIT SIM sarà rappresentato da complessive n. 1.843.600 azioni ordinarie, con un flottante pari al 23% circa, per una capitalizzazione prevista pari a 10,4 milioni. Nell'ambito del collocamento sono stati assegnati gratuitamente Warrant "MIT SIM S.p.A. 2020-2023" nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azioni di nuova emissione. Pertanto sono stati assegnati complessivamente ai nuovi sottoscrittori n. 425.000 warrant "MIT SIM S.p.A. 2020-2023". Si ricorda che è prevista, inoltre, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di emettere fino a massimi n. 204.909 Warrant in favore di soggetti da individuare a cura del Consiglio stesso.Nel processo di quotazione MIT SIM è stata assistita da EnVent Capital Markets LTD, in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator, da Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Consulente Finanziario, da Nctm in qualità di deal legal counsel, da BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Directa Sim in qualità di sub-collocatore online e dallo Studio Segre in qualità di consulente per i servizi di segreteria societaria.Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005427510, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005428955. Il ticker è MTS.