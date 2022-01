MIT SIM autorizzata a prestazione servizio di esecuzione ordini in UE

(Teleborsa) - MIT SIM, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha comunicato di essere stato autorizzato alla libera prestazione del servizio di esecuzione ordini nei 26 paesi dell'Unione europea. La società ha ricevuto dalla Consob la conferma che la stessa Autorità ha provveduto a effettuare la notifica alle competenti Autorità di vigilanza degli altri 26 Paesi, si legge in una nota.

MIT SIM aveva fatto richiesta di svolgere nella UE, in regime di libera prestazione attraverso il passaporto europeo, il servizio di investimento autorizzato di esecuzione di ordini per conto dei clienti, con la modalità della detenzione, anche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.