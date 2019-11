MIT sblocca altri 65 milioni per la laguna di Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per la salvaguardia e la conservazione della, di cui, che nei giorni scorsi ha vissuto la drammatica ondata di acqua alta.Si tratta di, rifinanziata dalla scorsa Legge di Bilancio, che sono statinei giorni scorsi da, titolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.Le risorse sono naturalmenteper Venezia in occasione del Consiglio dei Ministri che ha concesso lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, su proposta del Mit, ha già adottato il Decreto chele risorse stanziate per lavori didella laguna di Venezia.Le risorse, suddivise tra i comuni di, saranno disponili nelle casse dei centri e potranno essere destinate a interventi di varia natura per la salvaguardia della laguna: dalla protezione delle sponde, alla riqualificazione delle banchine, opere di dragaggio, viabilità e recupero di immobili.