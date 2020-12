© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stato acquisito oggi ilsul decreto interministeriale, proposto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti,, che prevede l'erogazione di risorse, ripartite dal 2019 al 2033, per complessiva favore di tutti i. Nell'erogazione delle risorse ilè garantito ai comuni localizzati nelSi tratta del completamento dell'attuazione delche finanzia Regioni e Comuni per l'acquisizione diper migliorare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la. Risorse che, insieme ai 2,978 miliardi già stanziati per l'acquisto di nuovi bus ad alimentazione alternativa alle Regioni e ai Comuni particolarmente inquinati in termini di qualità dell'aria e di superamento dei limiti delle emissioni, consentiranno die di promuovere ilnelle nostre città, ma soprattutto, in questa situazione di crisi economica finanziaria conseguente all'epidemia in corso, di dare una iniezione significativa di risorse ai territorilocali e per rilanciare la filiera industriale di produzione degli autobus.