(Teleborsa) - Laha istituito unail sistema del Trasporto Pubblico Locale (). La commissione è stata "incaricata di avanzare proposte per la definizione del quadro normativo in relazione agli aspetti economici-finanziari del trasporto pubblico locale e criteri uniformi per la ripartizione dei contributi statali" (federalismo fiscale).sarà prodotta unaed eventualidi modifiche normative e strumenti di raccordo tra Stato, Regioni, e Autonomie locali.La commissione sarà presieduta dal professordella Luiss Guido Carli di Roma, composta dae daidei soggetti pubblici coinvolti nell'offerta di mobilità pubblica a livello locale. Ne fanno parte docenti universitari, rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, dell'Anci e dell'Upi. "Le attività della commissione - sottolinea il MIT - saranno svolte a titolo gratuito, senza oneri per l'amministrazione pubblica.?La commissione si occuperà di svilupparedell'offerta di trasporto pubblico a livello locale e regionale nel perseguimento dell'obiettivo della, individuando ogni possibile forma di efficientamento e razionalizzazione anche attraverso l'attuazione dei costi standard. Infine sarà chiamata a definireper il settore del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all'esigenza disu tutto il territorio nazionale, e individuare modalità telematiche per l'acquisizione tempestiva dei flussi di domanda della mobilità pubblica e dei servizi effettivamente prestati.