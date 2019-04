Mit, investimento da 240 milioni di euro per rilancio autotrasporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È quanto approvato questa mattina, durante il tavolo dell'autotrasporto merci, dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti.La proposta di ripartizione delle risorse a sostegno del settore prevede unoprevisto dal Mit e approvato dalle associazioni presenti - Assotir, Cna Fita, Confartigianato trasporti, Fai, Fiap, Casartigiani, Unitai, Anita, Conf Cooperative, Lega Coop servizi, Conftrasporto Fedit, Aiti, Trasportounito.Nel dettaglio, specifica una nota del Mit, la ripartizione prevede 140 milioni per il rimborso di pedaggi autostradali, 70 milioni per le spese di viaggio non documentate, 25 milioni per investimenti sul rinnovo parco mezzi, 5 milioni per la formazione.Nell'incontro è stato, inoltre, ribadito, da parte del ministero, l'impegno a inserire, nel primo strumento normativo disponibile, ulteriori 20 milioni di euro a sostegno del settore.